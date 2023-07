Take-Two va publier deux nouvelles versions de titres déjà sortis (RDR ?) Take-Two va publier deux nouvelles versions de titres déjà sortis (RDR ?)

C'est Take-Two qui le dit et on ne peut que repenser à la récente classification d'un remaster de Red Dead Redemption : l'éditeur annonce vouloir remettre sur le marché dans le courant de l'année fiscale en cours (d'ici la fin mars 2024) deux titres préalablement sortis par le passé.



On a donc théoriquement le premier. Quant au second, on laissera chacun spéculer en se disant qu'il peut tout à fait s'agir de la même licence, donc une upgrade de Red Dead Redemption 2.