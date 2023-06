Microsoft a expressément limité la production de Xbox Series X au profit du xCloud Microsoft a expressément limité la production de Xbox Series X au profit du xCloud

C'est maintenant derrière nous mais parmi les souvenirs de cette génération, on retiendra la crise des composants qui a sérieusement impacté les stocks et fait la joie des scalpers pendant presque 2 ans, avec une Xbox Series S comme seule machine trouvable en magasin, là où la PlayStation 5 et la Xbox Series X brillaient aux abonnés absents, avec même parfois davantage de stocks pour la PS5 que sa concurrence de même niveau.



Même si on ne se posait pas trop la question du pourquoi, vous savez maintenant rien qu'en ayant lu le titre, et l'affaire face à la FTC a permis de remettre cette problématique en avant. Car oui, là où Jim Ryan de Sony a fondé ses arguments uniquement sur une licence et dans le domaine des consoles, il ne faudra pas oublier que les réticences du régulateur concernent, comme le CMA d'ailleurs, le marché du Cloud Gaming.



Et l'on apprend donc que si la Xbox Series X était parfois si difficilement trouvable avec des réassorts moins importants que pour la PlayStation 5, Phil Spencer a reconnu avoir expressément limité la production afin d'exploiter des composants Series X pour améliorer sa technologie xCloud aussi bien sur les performances que les temps de chargement, particulièrement depuis fin 2021.



Un gros risque pour miser sur la longueur face à Stadia (bon…) et Amazon Luna, au détriment des consoleux pur jus, et ce afin de pousser cette stratégie du Cloud Gaming également anticiper par Sony qui prépare doucement le terrain en interne, PlayStation par la voix de Jim Ryan estimant que ce marché est susceptible de prendre une bien plus grande importance au cours de la décennie allant de 2025 à 2035.