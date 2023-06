Selon Phil Spencer, The Elder Scrolls VI n'arrivera pas avant 2028... dans le meilleur des cas Selon Phil Spencer, The Elder Scrolls VI n'arrivera pas avant 2028... dans le meilleur des cas

En 2016 donc autant dire que ça remonte déjà, Todd Howard déclarait que The Elder Scrolls VI ne verrait pas le jour avant « plusieurs années ». Et nous voilà plusieurs années plus tard, sans jamais avoir rien vu d'autres que le trailer d'annoncer et alors que Starfield débutera sa carrière dans quelques semaines, avec le suivi qui va avec, ceux qui préfèrent le medieval-fantastic vont continuer de prendre leur mal en patience encore un bon moment : devant la FTC, Phil Spencer a affirmé que le lancement de celui qui suivra Skyrim (et ses 60 millions de ventes) ne verra pas le jour « avant au moins 5 ans ». 2028 donc, minimum.



Et ce qui est drôle avec 2028, c'est que c'est également l'année anticipée par ce même Phil Spencer… pour le lancement des consoles de prochaine génération.



Notez que, si la période annoncée est la bonne :



- 10 ans sépareront l'annonce de TES VI et sa sortie.

- 17 ans sépareront TESV : Skyrim et TES VI.