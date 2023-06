Meilleur lancement de l'histoire de Blizzard, Diablo IV a rapporté 666 millions de dollars

Après l'affaireet son lancement décevant ayant conduit Blizzard a faire le choix de privilégier le suivi du PVP au détriment du PVE, un énorme ouf de soulagement doit avoir été enregistré dans les locaux de la boîte après le lancement de: en plus d'être un véritable succès critique, les ventes semblent également être au rendez-vous avec « 666 millions de dollars de recettes » en 5 jours selon le rapport officiel, ce qui par un calcul vachement compliqué doit donner plus ou moins 9 millions de ventes.Le meilleur démarrage dans l'histoire du studio, et un avenir déjà radieux pour ce nouvel épisode, pendant que se prépare en doucement ledont nous ne savons pas grand-chose (ce sera de la survie).