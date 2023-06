[RAPPEL] Conférence Summer Game Fest à 21h00

Véritable coup d'envoi du Summer Game Fest en dehors du Guerilla Collective pour faire le point indés, la conférence d'ouverture feat. Geoff Keighley aura lieu ce soir à 20h30 avec un Live façon Game Awards et GamesCom (donc y aura du blabla forcément), le tout durant 2 bonnes heures.Parmi les gros jeux assurés d'être présents, on citera (pour ceux annoncés), l'extension deou encore. On notera également la présence de PlayStation comme Xbox, en espérant avoir davantage qu'un rappel de l'arrivée PC depour le premier, et une manette pour le deuxième (comment ça, « sale aigri » ?).