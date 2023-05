Plus de 125 millions de Switch ont été écoulées Plus de 125 millions de Switch ont été écoulées

Les chiffres sont tombés : la Nintendo Switch, c'est désormais 125,62 millions d'unités écoulées depuis son lancement il y a 6 ans (en tout cas à la date arrêtée du 31 mars 2023), continuant de la placer solidement à la troisième position des consoles les plus vendues de tous les temps, derrière la DS (154 millions) et la PS2 (158 millions).



Sauf miracle, il sera difficile pour elle de gratter une place supplémentaire tant la fin de génération se fait sentir : 17,97 millions de consoles vendues sur un an (avril 2022 à mars 2023), en baisse de 22 % par rapport à la précédente année fiscale (23,06 millions), et si The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a toutes les chances d'être l'une des plus belles ventes de l'année, l'avenir est pour le moins dans le flou : en dehors de Pikmin 4 et Metroid Prime 4 (si si, il est toujours indiqué), il n'y a plus rien dans le planning du communiqué. On peut néanmoins espérer quelques annonces de fin de route.