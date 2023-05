Xbox donne des nouvelles du Showcase de juin

Histoire d'oublier les débuts peu glorieux de(« Circulez, il ne s'est rien passé »), Microsoft a déjà hâte de passer à la suite du programme et diffuse l'horaire précise du Xbox Showcase de tous les espoirs : le 11 juin à 19h00, sans durée précise, mais suivi dans tous les cas d'un « Direct » spécialement consacré àComme le veut la routine d'une triste époque, il s'agira d'une émission pré-enregistrée, et l'éditeur promet d'offrir du rab dans un « Showcase Extended » le 13 juin, à 19h00 également.Outre le précité, siest signé d'avance, on croise les doigts pour avoir des nouvelles de l'horizon, deen passant paret des nouvelles de studios comme The Coalition (on laisse les autres espéreret autres).