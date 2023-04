Oui, Redfall n'aura pas de mode 60FPS sur Xbox Series au lancement Oui, Redfall n'aura pas de mode 60FPS sur Xbox Series au lancement

On sent déjà que ça va râler, et d'autant plus quand on parle d'un FPS à notre époque : Redfall n'aura pas droit au 60FPS sur Xbox Series au lancement... et pour cause.



Car apprenons, et bien officiellement, que seul le mode Qualité sera disponible le jour de la sortie, donc le mois prochain (4K/30FPS sur Series X, 1440p/30FPS sur Series S). Le mode Performance n'arrivera lui que plus tard, sans plus de précisions, via une MAJ heureusement gratuite.



