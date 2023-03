RDV demain pour Zelda : Tears of the Kingdom RDV demain pour Zelda : Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom arrive dans moins de 6 semaines et Nintendo s'est dit que 3-4 minutes montrées jusqu'à présent, ce n'était tout de même pas grand-chose vu l'attente et les éventuelles craintes.



Du coup, apprenez certainement avec joie que demain à 16h00 pile sera diffusée une nouvelle présentation faite de 10 minutes de gameplay, spécialement commentée par ce cher Aonuma. Voilà.