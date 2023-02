Ampere : le rapport de force entre les 3 constructeurs fin 2022, dont 18,5 millions de Xbox Series écoulées Ampere : le rapport de force entre les 3 constructeurs fin 2022, dont 18,5 millions de Xbox Series écoulées

Le cabinet d'analystes Ampere signale avoir effectué des recherches pendant plusieurs semaines pour obtenir un rapport sur le rapport de force entre les trois principaux constructeurs, permettant pour commencer de savoir où nous en étions à la toute fin 2022 :



Nintendo Switch : environ 120 millions d'unités vendues

PlayStation 5 : environ 30 millions

Xbox Series : environ 18,5 millions



En termes de CA, donc incluant aussi bien la vente de consoles/jeux que les revenus des services & co, Sony obtiendrait 45 % de part de marché au niveau mondial en 2022, en très légère baisse par rapport à 2021 (-1,3%). Microsoft et Nintendo ferait eux plus ou moins jeu égal (respectivement 27,3 % pour le premier et 27,7 % pour le deuxième), et ce pour trois raisons :



- La lente chute des ventes de Switch

- La puissance des services d'abonnement Xbox (donc Game Pass)

- Le fait que le public Xbox (et PlayStation) est davantage enclin aux dépenses sur les jeux à services



Le cabinet s'attend néanmoins à des changements en 2023, avec Sony qui pourrait davantage prendre le large après la fin des pénuries de PlayStation 5, tandis que le CA global Xbox pourrait surpasser doucement celui de la Switch pour les raisons précédemment évoquées, qui ne pourront que s'accentuer jusqu'à la « Next Gen » de Nintendo.