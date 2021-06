Points positifs

Points Négatifs

J'ai fini le jeu au bout de 25 heures, j'ai vraiment pris mon temps pour savourer cette vraie nouvelle aventure !ET c'est instantanément mon second Ratchet & Clank, préféré toute générations confondu.*Une prise en main de la Dualsense avec un excellent feedback.*Les armes font effets sur TOUS les ennemis même sur les boss !*20 armes, l'épisode avec le plus d'armes après le 2ème jeu. De très nombreuses nouvelles armes également !*Un rendu qu'on peut difficilement prendre en défaut actuellement, des animations ultra nombreuses, détaillées et précises, une lumière dingue et des effets visuels maitrisés !*Le mode Photo !*Une bonne arène.*Des décors immense et magnifique.*Le contraste entre les deux Nefarious.*Rivet déjà indispensable au futur de la série.*L'humour qui n'est pas malaisant ou inexistant, merci !*La musique épique et prenante avec un thème qui reste en tête.*Le retour du VRAI challenge dans un Ratchet & Clank si on met en difficile.*Le boss final qui donne une claque en plus d'être épique et long comme il faut !*Une presque parfaite gestion du Rythme que ce soit au niveau d'achat des armes, narration, arène, etc...*En dehors de Ratchet, le doublage Français est excellent avec des comédiens ultra talentueux et investit. (Eric Lemoine, Emmanuel Curtil, Philippe Peythieux, Barbara Tissier, Martial le Minoux, etc...)*On ressent l'amitié de Ratchet & Clank plus forte que jamais dans ce jeu. Bien plus que dans A Crack In Time ou leurs seuls moment touchant étaient dans des cinématiques.*Les références au reste de la série qui ne sont pas inutile la plupart du temps... et aux univers Playstation.*Le design des Morks c'est juste pas possible.*Le doubleur de Ratchet en VF qui manque vraiment de sincérité et d'investissement.*Des bugs de collisions et de level-design grossiers dès que l'on ne suit pas le rythme de l'aventure.*Une aventure trop linéaire comparé aux jeux PS2. Mais beaucoup moins que tous les jeux PS3 et PS4.*Le dash est frustrant car il ralentit le personnage à son point d'arrivée. Derrière Returnal c'est gênant.*Le jeu fini sur quelque chose de plus grand, ce qui donne une fin qui arrive trop vite après le boss final. Me laissant sur ma faim personnellement.*Le nombre d'armes qui ne correspond pas la longueur de l'aventure et qui arrivent trop tard. C'est frustrant d'en utiliser certaines uniquement dans le mode New Game +.