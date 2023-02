[RUMEUR] Ubisoft préparerait 10 nouveaux épisodes de la franchise Assassin's Creed (dont de la VR) [RUMEUR] Ubisoft préparerait 10 nouveaux épisodes de la franchise Assassin's Creed (dont de la VR)

Les très nombreuses sources de Tom Henderson ont continué de distiller l'avenir de la franchise Assassin's Creed et il semble que Ubisoft ne compte pas retirer son statut de pilier du catalogue, et n'a surtout pas peur de l'overdose : sachez que pas moins de 10 jeux attitrés sont en cours de développement. Ouais, 10 !



Alors nous en connaissons officiellement cinq comme on va le rappeler :



- Assassin's Creed Mirage (apparemment prévu pour août)

- Project RED (Japon féodal)

- Project HEXE (Europe XVIe siècle, ambiance Salem)

- Project JADE (Chine, uniquement sur mobile)

- Project INVICTUS (expérience multi)



Et pour les 5 autres ? Alors voici donc :



- Project NEXUS (un épisode VR qui devrait être dévoilé à l'E3 2023)

- Project NEXUS 2 (oui, c'est déjà prévu)

- Project NEBULA (Ubi Sofia, 3 cadres : Inde, Empire Aztèque et Méditerranée)

- Project RAID (Ubi Chengdu, coop à 4 en reprenant tous les héros de la franchise)

- Project ECHOES (Ubi Annecy, purement multi sous le moteur Scalar)



Nous ne sommes pas à l'abri de quelques annulations, surtout vu les récentes fuites chez l'éditeur, mais les développeurs vont devoir s'accrocher vu le projet d'Ubisoft : revenir à un cycle de sortie annuel sans pour autant retomber dans la routine vu les styles et approches différentes d'un jeu à l'autre.