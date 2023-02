Baten Kaitos I & II HD : malheureusement, pas de traduction FR pour Origins

Bon, on l'espérait mais c'est foutu : Bandai Namco annonce quene bénéficiera pas d'une traduction FR à l'occasion de son retour sur Switch dans le cadre de la compilation HD(qui aura le doublage JP).L'information est tombée au cœur d'une FAQ nous apprenant les choses suivantes :- Frame-rate plus stable que sur GameCube (mais lock en 30FPS)- Amélioration de l'interface- Possibilité de zapper les cinématiques- Option pour désactiver les rencontres- Option pour des combats auto- Ajout de sauvegardes automatiquesRendez-vous cet été pour découvrir ou redécouvrir ces deux RPG qui « n'auront pas de contenu supplémentaire, mais il n'y a pas non plus de contenu supprimé ». Encore heureux.