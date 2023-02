Switch : mise à jour des ventes sofwartes, dont le rouleau-compresseur Pokémon E & V Switch : mise à jour des ventes sofwartes, dont le rouleau-compresseur Pokémon E & V

Après le hardware, parlons software chez Nintendo où plusieurs points sont à retenir, dont disons le de suite la puissance implacable de Pokémon : en moins de deux mois, Pokémon Ecarlate & Violet s'est écoulé à près de 20 millions d'unités à travers le monde, explosant les chiffres du lancement de Pokémon Épée & Bouclier (16 millions à l'époque) pour le placer directement à la 7e place des plus gros succès de la console.



En sachant que Épée & Bouclier a réussi à gratter 10 millions de plus sur la longueur, Ecarlate & Violet a bon espoir de s'octroyer avec le temps la place de deuxième plus gros succès de l'histoire de la franchise, et pourquoi pas LE miracle (Pokémon Rouge/Bleu/Vert, c'est 31 millions).



Mais aussi :



- Mario Kart 8 Deluxe a dépassé les 50 millions de ventes.

- Bayonetta 3 réussi à taper le million, performance identique à Astral Chain.





Les dix plus gros succès de la Switch :

(entre parenthèses les ventes de octobre à décembre)



1) Mario Kart 8 Deluxe : 52 millions (+ 3,6 millions)

2) Animal Crossing : New Horizons : 41,59 millions (+ 1,4 million)

3) Super Smash Bros Ultimate : 30,44 millions (+ 900.000)

4) The Legend of Zelda BOTW : 29 millions (+ 1,2 million)

5) Pokémon Épée & Bouclier : 25,68 millions (+ 300.000)

6) Super Mario Odyssey : 25,12 millions (+ 700.000)

7) Pokémon Ecarlate & Violet : 20,61 millions (NEW)

8) Super Mario Party : 18,79 millions (+ 350.000)

9) Ring Fit Adventure : 15,22 millions (+ 350.000)

10) Pokémon Let's Go : 15,07 millions (+ 400.000)



Mises à jour pour certains titres :



- New Super Mario Bros U DX : 14,75 millions

- Légendes Pokémon : Arceus : 14,63 millions

- Luigi's Mansion 3 : 12,44 millions

- Super Mario 3D World : 10,82 millions

- Splatoon 3 : 10,13 millions

- Mario Party Superstars : 9,38 millions

- Nintendo Switch Sports : 8,61 millions

- Kirby et Le Monde Oublié : 6,12 millions

- Mario Strikers Battle League : 2,47 millions

- Xenoblade Chronicles 3 : 1,81 million

- Bayonetta 3 : 1,04 million