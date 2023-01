Oui, Square Enix vient d'annoncer un Dragon Quest version Battle Royale (au tour par tour)

On ne l'avait pas vu venir et pourtant, c'est en parfaite adéquation avec notre époque : avec, la franchise va se doter d'un Battle Royale, reposant évidemment sur quelques-uns des fondamentaux « Fortnite » : le lobby où l'on peut danser, le véhicule qui nous envoie sur le terrain et ensuite le début des hostilités, avec bien entendu le besoin de farmer et esquiver la tempête.La différence majeure ? Des combats au tour-par-tour, très atypique pour le genre, et on se demande bien si la formule fonctionnera. Notez également la présence d'un mode solo où c'est à peu près pareil, mais avec un semblant de narration et des monstres au lieu d'adversaires humains.Pas de date, et sortie uniquement prévue sur mobile.