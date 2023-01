Ubisoft annule trois autres jeux non annoncés Ubisoft annule trois autres jeux non annoncés

Décidément les déboires continuent chez Ubisoft, toujours confronté à un gros ralentissement de ses ventes depuis le cas Ghost Recon Breakpoint, continuant de faire le ménage dans ses dossiers à risque avec 3 nouveaux jeux annulés (encore non annoncés, se rajoutant aux 4 de l'été dernier). On vous laisse prendre les paris mais rappelons que cela peut donc toucher The Crew 3, Prince of Persia 2D ou encore Immortals Fenyx Rising 2 (tous en rumeur mais jamais officialisés).



Et pour Skull & Bones ? Visiblement encore reporté puisque l'éditeur mentionne désormais un lancement au début de la prochaine année fiscale (à partir de début avril) au lieu du 9 mars. Une nouvelle phase de bêta aura lieu entre temps.