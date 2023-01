La PS5 passe les 30 millions, continuant de rattraper son retard sur la PS4 La PS5 passe les 30 millions, continuant de rattraper son retard sur la PS4

A l'occasion du CES de Las Vegas, Sony a pu nous apprendre que la PlayStation 5 avait dépassé le cap des 30 millions de ventes depuis son lancement il y a un peu plus de deux ans, une donnée symbole de bonne et mauvaise nouvelle pour la marque :



- La mauvaise, c'est que le démarrage lent fait qu'elle accuse toujours un certain retard sur sa grande sœur la PlayStation 4 qui en était à quasiment 36 millions dans le même laps de temps, et malgré un lancement décalé en fonction des pays.

- La bonne, c'est que ce retard fond à mesure qu'on avance (et surtout parce que le stock est enfin là) : la PS5 aura eu besoin de 50 jours de moins que la PS4 pour passer des 20 aux 30 millions.



Le constructeur garde donc bon espoir de voir un jour les courbes se croiser.