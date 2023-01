Activision : pendant que le Chili approuve le rachat, Microsoft affrontera la FTC mardi Activision : pendant que le Chili approuve le rachat, Microsoft affrontera la FTC mardi

Ce n'est pas grand-chose mais ça permettra peut-être d'envoyer quelques signaux positifs auprès des plus grosses instances (USA, Europe, UK) : le Chili valide à son tour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, devenant le quatrième régulateur (sur 17) à approuver la transaction à près de 70 milliards de dollars après l'Arabie Saoudite, le Brésil et la Serbie.



Plus important, c'est finalement ce mardi 3 janvier qu'aura lieu la première audience préliminaire opposant directement Microsoft (et Activision) à la FTC, donc le régulateur US souhaitant bloquer le rachat. Un nouveau bras de fer qui néanmoins ne devrait pas durer très longtemps : plusieurs experts antitrust ont fait savoir que la FTC pourrait avoir beaucoup de mal à convaincre un juge après les concessions mises sur la table par Microsoft.