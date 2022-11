Imran Khan : Bayonetta 3 était de base conçu avec une structure en mondes semi-ouverts

est disponible depuis peu pour faire le bonheur des fans de jeu d'action mais on n'en oubliera pas qu'il aura fallu patienter quasiment cinq longues années depuis l'annonce, une attente aujourd'hui expliquée par le journaliste Imran Khan (ex rédacteur de chef de Game Informer), expliquant que le titre a modifié sa formule en cours de développement.En cause ? Déjà le fait que le titre abordé une structure bien différente avec la volonté d'en faire un monde semi-ouvert, où l'on aurait eu un hub central menant à plusieurs larges zones où envoyer Bayonetta (ou autre). Malheureusement (ou heureusement), malgré de la bonne volonté, cela n'a pas fonctionné aux yeux de PlatinumGames comme de Nintendo à cause d'un rythme de progression beaucoup plus lent que les habitudes de nervosité propre à la franchise, d'où le retour à l'ancienne formule. L'île de Thulé offre aujourd'hui par « petits » morceaux des vestiges de ce qui aurait dû être le fameux Hub.