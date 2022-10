En croissance, le Game Pass a néanmoins loupé une nouvelle fois ses objectifs En croissance, le Game Pass a néanmoins loupé une nouvelle fois ses objectifs

On a quelques précisions supplémentaires concernant le ralentissement de la croissance (et non un recul) du nombre d'abonnés Game Pass.



Microsoft a dévoilé dans son dernier rapport que du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la croissance du nombre d'abonnés sur Xbox comme PC (et accessoirement xCloud) n'était que de 28 % alors que l'objectif de départ était de 73 %. Un gros manque (d'ailleurs pour la deuxième année consécutive) qui peut assez facilement s'expliquer par le fait qu'au moment de fixer ses ambitions (donc en 2021), un certain S.T.A.L.K.E.R. 2 était censé venir porter le service en avril 2022, sans oublier qu'avec le report de Starfield a une date encore non fixée, beaucoup préfèrent faire preuve de patience avant de s'abonner.



A l'heure actuelle, le nombre d'abonnés devrait doucement approcher des 30 millions.