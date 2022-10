Phil Spencer : le Game Pass est rentable Phil Spencer : le Game Pass est rentable

Encore du Phil Spencer avec une déclarations auprès du WSJ Live qui a son importance d'un point de vue business : le Game Pass est aujourd'hui un service rentable, représentation selon les trimestres 10 à 15 % du CA de la branche Gaming.



Mauvaise note tout de même avec, selon l'homme, un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés sur supports Xbox, selon lui parce que sur le parc actuel, il devient de plus en plus difficile de convaincre les derniers indécis à ce genre d'offres (peut-être que des AAA first-party changeraient un peu la donne hm ?). L'inverse d'ailleurs du Game Pass PC qui connaît « une croissance incroyable » (+ 159 % sur un an).



Reste maintenant à voir au fil du temps combien pèsera la part des abonnés en xCloud.