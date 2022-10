Microsoft : en très légère hausse, la branche Gaming a connu son meilleur été Microsoft : en très légère hausse, la branche Gaming a connu son meilleur été

Dans son nouveau rapport fiscal, Microsoft nous annonce que le dernier trimestre (1er juillet au 30 septembre) fut le meilleur dans l'histoire de la branche gaming en termes de revenus, dépassant donc de pas grand-chose (0,47%) celui de l'année dernière.



En vrac et par rapport à l'équivalent en 2021, on apprend que les ventes Xbox ont augmenté de 13 % et les ventes de jeux de 4 %. La partie « contenu & services » est elle en baisse de 3 %, une fois de plus lié à la faiblesse du calendrier de 2022 (peu de gros jeux, tiers inclus, peu de DLC) mais néanmoins rattrapé par une hausse des abonnements Game Pass.



Satya Nadella, PDG de Microsoft, a d'ailleurs ajouté que les abonnements Game Pass PC ont augmenté de 159 % par rapport à l'année dernière, et qu'environ la moitié des possesseurs de Xbox Series S n'avaient jamais possédé de Xbox jusque là.