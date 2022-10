Sony empêche actuellement les jeux Call of Duty d'arriver dans le Game Pass Sony empêche actuellement les jeux Call of Duty d'arriver dans le Game Pass

Les actions passées de Sony viennent de potentiellement se retourner contre lui dans la tentative d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Toujours en pourparlers avec le CMA, donc l'organisme de régulation britannique (actuellement le plus compliqué à convaincre), Microsoft a fourni un document rendu public indiquant que PlayStation a signé un accord avec Activision pour empêcher l'arrivée des jeux Call of Duty dans le Game Pass pendant plusieurs années (pas plus de précisions).



Ce deal n'est aujourd'hui plus à l'avantage de Sony, Microsoft exploitant ce document pour indiquer que son concurrent n'a pas hésité à mettre en place des pratiques que pourtant craint aujourd'hui Jim Ryan dans le sens contraire, tout en mettant en avant que concernant cette licence, le Game Pass n'est pas un danger pour Sony dans l'immédiat.



Reste à savoir si ce contrat est le même que celui concernant le marketing autour de la franchise, auquel cas les Call of Duty pourraient éventuellement arriver dans le Game Pass pour fin 2024/2025, avec ou sans rachat.