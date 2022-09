Jetpack Interactive (God of War PC) de nouveau en collaboration avec Sony Jetpack Interactive (God of War PC) de nouveau en collaboration avec Sony

Encore sous la bannière de l'indépendance, la petite équipe de Jetpack Interactive se montre de plus en plus proche de Sony, s'étant fait déjà remarquée avec le portage PC de God of War et alors que le studio affirme continuer de travailler sur la franchise (pour un portage PC de GOW Ragnarok ?), elle déclare maintenant être de nouveau en collaboration pour « un jeu à service AAA » tiré d'une des franchises PlayStation.



Pas si étonnant quand on sait que Sony compte officiellement lancer une douzaine de jeux à service d'ici mars 2026, tout en souhaitant que d'ici 2025, la moitié de ses sorties annuelles soient sur PC (et mobile).