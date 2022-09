Les affaires reprennent pour Cyberpunk 2077 depuis la diffusion de la série Netflix Les affaires reprennent pour Cyberpunk 2077 depuis la diffusion de la série Netflix

On a vu à quel point la série Netflix The Witcher a permis au jeu (ou plus précisément le troisième épisode) de connaître un nouveau souffle en audience et en ventes. Et sachez que Cyberpunk 2077 semble connaître le même type d'effet depuis la diffusion de la série anime Edgerunners, dont les avis sont excellents.



Selon Steamdb, Cyberpunk 2077 a connu ce week-end un pic à environ 80.000 joueurs, chose qui ne lui était pas arrivé depuis son lancement fin 2020, et c'est surtout une audience 4 fois plus importante qu'avant la diffusion de la série. Plus éloquent encore et toujours sur Steam, sur la semaine qui vient tout juste de s'achever, c'est tout simplement le titre qui s'est le mieux vendu.



A voir maintenant sur consoles, via on attend surtout un communiqué frais de la part de CD Projekt Red qui n'a toujours pas mis à jour le total des ventes depuis avril dernier (18 millions).