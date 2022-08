Les créateurs de Wild Arms et Shadow Hearts vont se réunir pour un ''Double Kickstarter''

Parler de coup-double est un euphémisme en découvrant l'une des annonces du jour :(fondé par la team) et(fondé par la team) se sont serrés la main pour un pari risqué, celui de lancer un « Double Kickstarter » le 29 août prochain afin de financer en un seul coup leurs propres projets, et s'il sera possible de privilégier l'un ou l'autre, il y aura des aides communes (légèrement moins chères).Il faudra réunir 750.000$ d'aide au développement pour garantir la sortie PC de chacun, avec les habituels paliers pour obtenir des versions PlayStation 5, Xbox Series et même la « dernière console en date » de Nintendo, donc la prochaine probablement.- De la team- Prendra place dans un monde au bord de la destruction, où des « Pathfinders » donnent leur existence à combattre les « Anomalies » qui ravagent le monde. Ingram, le héros, rejoindra les Pathfinders après avoir perdu son grand-père, n'ayant du coup plus la moindre attache envers son village natal.- Semble prendre le pari du monde totalement ouvert, et même « gigantesque ».- Chaque personnage du groupe possédera son type de gadget pour aider à la progression.- Combat au tour par tour, avec système de chaîne et de rupture.- Il y aura des véhicules de toutes sorties (terrestres, aériens et maritimes).- Le lead designer le reconnaît :etauront des similitudes aussi bien dans l'univers que le rôle du héros.- Par la team- Suivra l'histoire de Matthew, un enquêteur qui ira d'un bout à l'autre du monde (USA, Europe et Asie) dans les années 20, alors que l'humanité semble se complaire dans l'insouciance du retour à la paix (après la WW1) sans savoir le chaos qui l'attend, tout débutant par l'apparition de créatures dans un asile psychiatrique en plein New York.- En bref un univers froid où l'on croisera des personnages tentant de surmonter leurs traumatismes, d'utiliser les créatures à leurs propres fins, ou tout simplement tout détruire autour d'eux.- Comme dans, ce sera du tour par tour mais avec un système de timing pour maximiser le potentiel des attaques.- Système d'invocations de démons, affectant le mental des personnages qui pourront soit sombrer dans la folie, soit passer en mode berserk.- Plusieurs fins.- Nous aurons plusieurs villes à explorer. Il y aura bien une carte du monde mais représenté sous forme de menu 3D. On ne pourra pas l'explorer de manière classique, mais néanmoins modifier la perspective pour trouver des zones cachées.- Les quêtes annexes introduiront différentes nouvelles technologies du début du 20e siècle, comme les empreintes digitales et le profilage mental en utilisant par exemple des tests de Rorschach.- Le concepteur principal, Matsuzo Machida, résume ses intentions en ces mots :