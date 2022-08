Après la chute de Japan Studio, la Team Asobi prend doucement de l'ampleur

Des relatives cendres de ce que fut Japan Studio, la désormais nommée Team Asobi prend de l'ampleur selon un rapport de GamesIndustry avec 60 employés actuellement en train de développer le projet « le plus ambitieux » de l'histoire de la boîte, qui en passant ne sera pas une généreuse démo à lamais bien un jeu complet, « vendu » quoi. Impossible en revanche de savoir si ce titre PlayStation 5 sera en lien ou non avec le PlayStation VR 2. Le peuple réclame en effet unMais le plus important pour l'heure, c'est le fait de voir l'équipe gonfler rapidement (elle n'avait que 35 membres il y a un an) et compte atteindre la centaine dans les temps à venir, dont 10 % (par rotation) plancheront sur des idées fraîches pour de futurs chantiers. Le directeur créatif Nicolas Doucet annonce d'ailleurs que s'il le faut, le recrutement se poursuivra davantage au cœur des nouveaux locaux où certes une partie privilégie le télé-travail, n'empêchant pas tout le monde de se réunir toutes les deux semaines pour faire un point complet. Comme dans l'ancien monde.