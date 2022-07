[Rumeur] Mario Kart Tour aussi sur PC ?

Si Microsoft met l'univers du PC et des consoles à titre égal (sans oublier le xCloud), et que Sony continue peu à peu de placer ses billes du coté de la MasterRace, Nintendo reste évidemment celui dont on n'attend rien en dehors de ses propres supports, même si les choses pourraient prochainement évoluer sans en faire trop.Apprenez en effet que, donc l'épisode mobile, a accueilli une nouvelle MAJ avec peu de changements notables en surface, mais avec un code source beaucoup plus éloquent, teasant notamment davantage de contenu à venir (retour du mode arène, connectivité avec…) mais pas que : on y découvre également une prise en charge du gameplay à la souris mais également une « émulation native » faisant lien avec le futur service « Google Play Games PC » qui proposera des versions officielles sur PC de titres mobiles Google Play (service prévu d'ici la fin d'année).Un premier pas, ou disons un deuxième pour les vieux qui se souviennent deen 1995, mais de quoi également élargir un peu le public de ce F2P qui selon les derniers rapports approchent doucement des 300 millions de dollars de recettes, soit le deuxième plus gros succès mobile de Nintendo, loin derrièreet son milliard de dollars en revenus.