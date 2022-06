Tom Henderson : Sony avait bien prévu de tout lâcher aujourd'hui sur God of War Ragnarok Tom Henderson : Sony avait bien prévu de tout lâcher aujourd'hui sur God of War Ragnarok

Des sous-entendus allaient clairement dans ce sens et comme vous l'avez remarqué, nous sommes les 30 juin et il n'y a RIEN dans l'actualité concernant God of War Ragnarok.



Plusieurs insiders sont surpris, dont Tom Henderson qui déclare que jusqu'à hier encore, Sony avait effectivement l'intention de lâcher la sauce aujourd'hui même (trailer, date de sortie et éditions spéciales) mais que pour une raison qui échappe à tout le monde, l'éditeur a opté pour un report de dernière minute.



En tout cas tout est prêt, et Cory Barlog a encore rassuré il y a quelques heures : le titre sortira bien cette année.