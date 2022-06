Xbox Studios : Microsoft promet de lancer ''au moins'' 5 exclusivités d'ici juin 2023 Xbox Studios : Microsoft promet de lancer ''au moins'' 5 exclusivités d'ici juin 2023

Nous avons pris acte des reports de Starfield et Redfall, mais Microsoft veut un minimum rassurer son public en promettant que le planning va bientôt s'agrémenter de dates de sortie précises, souhaitant proposer pour sa prochaine année fiscale (de juillet 2022 à juin 2023) au moins 5 exclusivités, et si possible davantage.



(Note : contrairement à la majorité des entreprises, Microsoft fait partie de celles qui placent leurs années fiscales de juillet à juin N+1, et non de avril à mars N+1)



Donc au moins 5 exclusivités d'ici juin 2023, ce qui est loin d'être impossible malgré le flou du calendrier puisque la firme était parvenu à en offrir 5 pour l'année fiscale qui se termine, soit Flight Simulator (Xbox Series), Age of Empires IV, Psychonauts 2, Halo Infinite et Forza Horizon 5.



On place donc naturellement Starfield et Redfall en candidats, surtout que les deux sont désormais promis pour le premier semestre 2023, et reste donc à déterminer les trois autres, avec la possibilité d'un lancement proche du retour de Forza Motorsport, et pourquoi pas un jeu Obsidian (genre Avowed) qui tease sa présence pour le showcase de dimanche.