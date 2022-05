Cinéma : Sony souhaiterait Neill Blomkamp à la réalisation de Gran Turismo Cinéma : Sony souhaiterait Neill Blomkamp à la réalisation de Gran Turismo

Si vous étiez là hier, vous n'êtes pas sans savoir que PlayStation Productions a officialisé le chantier de trois nouvelles adaptations pour le monde ciné/série :



- Une série TV God of War chez Amazon

- Une série TV Horizon chez Netflix

- Du Gran Turismo chez on ne sait qui



Les sources de Deadline permettent de savoir pourquoi la firme n'a pas annoncé de plates-formes pour le dernier cité : il s'agirait tout simplement d'un film, donc à destination du cinéma, encore dans les premiers stades de développement et donc pour l'heure avec aucune personnalité dans l'organigramme.



Pour autant, on nous rapporte que Sony souhaiterait, comme pour ses autres adaptations, avoir de grands noms derrière ce projet, et aurait commencé à approcher le réalisateur et scénariste Neill Blomkamp, bien connu à Hollywood vu son CV fait de District 9, Chappie ou encore Elysium, et qui aurait bien besoin de rebondir après l'annulation de Alien 5 et le très mauvais Demonic.