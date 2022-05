Sony : 30% des jeux PS Studios sortiront sur PC d'ici 2025 (+ quelques chiffres de ventes) Sony : 30% des jeux PS Studios sortiront sur PC d'ici 2025 (+ quelques chiffres de ventes)

Comme chacun l'a remarqué, la nouvelle stratégie de PlayStation est désormais loin de se limiter à ses propres consoles, le dernier rapport financier allant même jusqu'à indiquer que « d'ici 2025 », la moitié des sorties de jeux PlayStation Studios seront sur PC et mobile (le reste sur PS5, évidemment). Plus exactement 30 % sur PC, et 20 % sur mobile, sans que l'on puisse déterminer pour le moment dans ce dernier cas s'il s'agira uniquement de productions inédites, ou de l'envie de pousser le PS Now sur mobile, à l'instar de Microsoft avec son xCloud.



Concernant le PC, les ambitions sont en hausse avec 80 millions de dollars récoltés durant la précédente année fiscale, et le souhait d'arriver à 300 millions pour celle en cours (donc d'ici mars 2023), incluant forcément le suivi de Destiny 2, l'arrivée sous peu de Uncharted : Legacy of Thieves Collection, et on imagine quelques annonces d'ici-là.



A ce propos, on a enfin des chiffres concrets des ventes PC :



- Horizon : Zero Dawn : 2,4 millions de ventes

- God of War : 971.000 (en 2 mois)

- Days Gone : 852.000