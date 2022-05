PS Plus : la plupart des jeux PS Classic devront se contenter de versions PAL (50Hz)

Beaucoup craignaient le retour de cette problématique des années 90, et cela se confirme malheureusement : pour une bonne partie des jeux PlayStation Classic, Sony a fait le choix des versions PAL sur plusieurs territoires (même pourtant NTSC de base), donc avec le 50hz, nous offrant donc des versions plus lentes et à 25FPS au lieu de 30.Parmi les concernés :(les deux épisodes)Certains titres sont en revanche tirés des versions NTSC, donc en 60Hz, à savoiretUn problème qui n'est pas sans rappeler la petite PlayStation Classic de 2018, où de nombreux joueurs US s'étaient déjà plaints d'avoir plusieurs des jeux du catalogue en version PAL. Si Sony n'a jamais commenté sur le sujet, la raison reste logique : les jeux PAL bénéficient de base de plusieurs traductions contrairement aux versions NTSC (uniquement en anglais).