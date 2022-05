Objectif manqué pour la Switch, tout de même à près de 108 millions Objectif manqué pour la Switch, tout de même à près de 108 millions

Moins affecté que Sony sur ce sujet, Nintendo reste également touché par la pénurie de semi-conducteurs et la fermeture de lignes de production, manquant ses objectifs de 110 millions d'unités expédiées au 31 mars dernier. La console, ou plutôt ses représentantes, ont tout de même atteint 107,65 millions (4,11 millions au dernier trimestre).



Sur environ 1 an, la Switch aura réussi à dépasser coup sur coup le total de la Xbox 360, la Wii et la PlayStation première du nom, en faisant actuellement la 5e console la plus vendue de tous les temps. Nintendo espère en écouler 21 millions de plus d'ici le 31 mars 2023, soit à peu près 128 millions, ce qui la placerait 3e, devant la PlayStation 4 et la Game Boy.