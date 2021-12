Charts US : même avec le Game Pass, Forza Horizon 5 s'offre le meilleur départ de la série Charts US : même avec le Game Pass, Forza Horizon 5 s'offre le meilleur départ de la série

Novembre, c'était le mois du Black Friday dont la portée aux USA n'est évidemment pas à décrire, ce qui n'empêche pas un constat décevant cette année par rapport à 2020 : 38 % de consoles vendues en moins, à cause on le sait d'un manque de stocks pour la PlayStation 5 et les Xbox Series, laissant la Switch maintenir sa place sur le trône avec 1,13 million d'unités écoulées sur le mois (ce qui reste moins que l'année dernière).



Notons que selon Daniel Ahmad, le cumule PS5 & SX permet au moins de côtoyer les données de la console de Nintendo. Toujours ça, en ajoutant que la PS5 finit bonne dernière, Microsoft s'accaparant de la deuxième place grâce à la Xbox Series S, moins touchée par la pénurie.



Quelques détails softwares :



- Call of Duty, toujours premier le mois de sa sortie pour la 14e année de suite.

- Forza Horizon 5 est le meilleur démarrage de la série, sans même compter les données du Game Pass.

- Même chose pour Shin Megami Tensei V par rapport aux 4 précédents épisodes.

- Marvel's Guardians of the Galaxy joue admirablement bien le maintien grâce au bouche-à-oreille et les promos de novembre.

- Ne vous posez pas de question quant à l'absence de GTA Trilogy : le titre n'était disponible qu'en numérique et Take-Two ne communique par de chiffres sur le dématérialisé (comme Nintendo).





MEILLEURES VENTES SOFTWARE NOVEMBRE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. Call of Duty : Vanguard

2. Battlefield 2042

3. Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante

4. Forza Horizon 5

5. Madden NFL 22

6. Mario Party Superstars

7. Marvel's Guardians of the Galaxy

8. FIFA 22

9. Far Cry 6

10. NBA 2K22



11. Just Dance 22

12. Mario Kart 8 Deluxe

13. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

14. Animal Crossing : New Horizons

15. Back 4 Blood

16. Shin Megami Tensei V

17. Minecraft

18. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

19. Super Smash Bros Ultimate

20. Ghost of Tsushima





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. COD Black Ops : Cold War (=)

2. COD Vanguard (NEW)

3. Madden NFL 22 (-1)

4. MLB The Show 21 (-1)

5. Resident Evil Village (-1)

6. Battlefield 2042 (NEW)

7. Super Mario 3D World (-2)

8. Pokémon D.E. & P.S. (NEW)

9. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (-3)

10. Far Cry 6 (-1)



Virés du classement : Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft et Assassin's Creed Valhalla.