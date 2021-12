Banjo-Kazooie arrive dans le service NSO+

Aprèsce mois-ci, Nintendo nous annonce de suite quel sera le prochain représentant de son service NSO+ en janvier 2022 et ce sera donc, donc tout de même une petite surprise puisque l'on parle d'un titre et d'une licence appartenant désormais à Microsoft.Rien de plus à dire, hormis pour remarquer que la Mega Drive n'a toujours pas eu droit à un titre supplémentaire depuis l'ouverture du nouveau service en novembre, et que l'offre de base (SNES, NES) semble au point mort.