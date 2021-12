Sakurai réaffirme sa volonté d'un nouveau départ en cas de nouvel épisode de Smash Bros Sakurai réaffirme sa volonté d'un nouveau départ en cas de nouvel épisode de Smash Bros

Masahiro Sakurai l'avait déjà sous-entendu chez Famitsu, et le réaffirme aujourd'hui dans les colonnes de The Verge : Super Smash Bros Ultimate (25 millions de ventes on rappelle) représente l'apothéose de la franchise en terme de contenu et si l'occasion lui était donnée de faire un nouvel épisode, il faudrait faire avec un casting bien plus réduit. Des propos allant à nouveau dans le sens de son aveu de vouloir offrir un nouveau départ pour la série en terme de gameplay, quitte à prendre le risque de choquer les fans.



L'homme à la jeunesse éternelle ajoute tout de même que s'il n'a aucun regret d'avoir consacré autant de temps de sa vie sur sa franchise, loupant forcément de nombreuses opportunités de faire autre chose en parallèle, il serait néanmoins temps que de nouveaux responsables débarquent dans l'organigramme autour de Smash Bros. Peut-être pas un véritable passage de flambeau, lui-même estimant en être incapable pour l'heure, mais au moins de nouvelles personnalités fortes pour que la franchise ne soit plus « dépendante de la vision d'une seule personne ».



« Ce serait un défi pour l'avenir, et quelque chose dont je devrais discuter avec Nintendo si un nouveau chapitre devait voir le jour. »



Qui en doute ?