Probablement ivre, le doubleur de Wesker confirme à ses fans le chantier Resident Evil 4 Remake Probablement ivre, le doubleur de Wesker confirme à ses fans le chantier Resident Evil 4 Remake

L'acteur DC Douglas a probablement fait une soirée arrosée le week-end dernier, n'ayant apparemment plus sa pleine conscience pour avoir partagé à un paquet de fans via la messagerie Twitter un nouvel artwork de Wesker (le personnage qu'il double depuis plusieurs années dans Resident Evil), attestant ouvertement qu'il serait dédié au mode Separate Ways de Resident Evil 4 Remake. Titre encore non confirmé on rappelle.



Le mec exhorte d'ailleurs les fans à ne surtout pas republier l'artwork, ce qui est forcément tombé dans l'oreille d'un sourd (voir ci-dessous). Depuis, et dans un sens preuve d'une certaine véracité de tout cela, DC Douglas a carrément supprimé son compte Twitter.



Contacté par VGC, Capcom n'a pas répondu aux questions concernant cette affaire, probablement trop occupé à gifler l'acteur.