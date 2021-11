L'appli Twitch se pose enfin sur Switch

On a compris que Nintendo n'était pas très chaud pour pousser les partenaires à proposer des applications (hors JV) sur Switch, mais le miracle a pourtant eu lieu cette semaine avec l'intégration surprise de Switch, rejoignant l'énorme liste suivante : Youtube, Hulu et Funimation.On prend, même si sans surprise aucune, l'application est limité au visionnage et non à la diffusion : non, vous ne pourrez toujours pas streamer une partie à partir de la console, et il n'y a d'ailleurs pas d'option chat direct, puisqu'il faut passer par un QR code pour ouvrir la fenêtre dédiée directement depuis un mobile, ce qui n'est pas dramatique en format nomade vu la taille des textes.