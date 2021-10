Xbox : un event confirmé pour les 20 ans

On s'y attendait un peu car ce n'est pas tous les jours que l'on fête ses 20 ans : Microsoft organisera bien un event anniversaire autour de la marque Xbox et ce le 15 novembre à 19h00 (heure FR).Attention néanmoins à ceux qui s'attendent au grand show puisque le constructeur prévient qu'il n'y aura pas d'annonce de nouveaux titres (ce qui n'empêche pas un mot sur ceux déjà annoncés, et on n'en manque pas), mais davantage une forme de rétrospective avec quelques surprises.D'ailleurs, selon les sources de Nick Baker (XboxEra), cela pourrait être l'occasion de revenir sur la rétrocompatibilité avec de nouveaux titres Xbox et Xbox 360 jouables aussi bien sur Xbox Series que sur Xbox One.