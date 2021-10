The Witcher 3 : les versions PlayStation 5 et Xbox Series passent leur phase de classification The Witcher 3 : les versions PlayStation 5 et Xbox Series passent leur phase de classification

Visiblement, la sortie de l'upgrade de The Witcher 3 : Wild Hunt, c'est pour bientôt vu que le titre vient de passer sa nouvelle phase de classification en Europe (PEGI) sur PlayStation 5 et Xbox Series, en rappelant que le PC sera également concerné pour cette version rehaussée techniquement, et fournie avec le Ray Tracing et du contenu spécial en lien avec la série Netflix.



RAS en revanche concernant l'équivalent pour Cyberpunk 2077, mais CDPR avait prévenu que son arrivée pour la fin d'année était « un objectif », pas « une promesse ».