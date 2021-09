Face à Bloomberg, Nintendo dément une nouvelle fois l'arrivée d'une Switch 4K

Nouveau bras de fer entre Takashi Mochizuki (journaliste de Bloomberg) et Nintendo, le premier ayant pondu un nouvel article pour affirmer que la firme du plombier a bien prévu une « Switch 4K », au départ pour cette fin d'année avant une modification drastique des plans dû à la pénurie de composants (on parle maintenant du deuxième semestre 2022), allant même jusqu'à affirmer qu'au moins 11 studios dispersés à travers le monde en possèdent déjà les kits de développement, dont Zynga ().Zynga dont la porte-parole a officiellement démenti ces propos, peut-être sous la pression de Nintendo qui, conscient de devoir promouvoir sa Switch OLED, affirme que ces « informations sont fausses », ce qui n'empêchera pas le public de se poser des questions : après tout, l'entreprise avait dû jouer sur les mots pendant des mois avant d'annoncer le nouveau modèle de son hybride.Takashi Mochizuki qui néanmoins apporte une bémol à ses propres propos : il indique que les studios qui possèdent les kits en question ne sont eux-mêmes pas au courant des plans de Nintendo concernant la « Switch 4K », et qu'il est tout à fait possible vu le timing que tout soit finalement balayé pour directement passer en temps voulu à la nouvelle génération. La pénurie de composants déjà évoquée pourrait également être en cause : la production de Switch connaîtrait actuellement du retard face aux objectifs de Nintendo pour cette année fiscale.