PlayStation Showcase : du God of War Ragnarok, Forspoken... et peut-être le retour de InFamous ? PlayStation Showcase : du God of War Ragnarok, Forspoken... et peut-être le retour de InFamous ?

Plus gros rendez-vous de la semaine, le PlayStation Showcase de ce jeudi 9 septembre (22h00) sera assurément riche, du moins on l'espère vu que le dernier event équivalent de Sony date quand même d'il y a un an.



Et alors que l'on prend notre mal en patience, la pression commence à monter de part et d'autres, notamment du coté de David Jaffe qui affirme que nous ne serons pas déçus du programme (qu'il connaît visiblement), sans néanmoins en dire davantage. Mais difficile pour Sony d'anticiper fuite et teasing, entre Cory Barlog de Sony Santa Monica qui nous poste soudainement un gif de God of War (PS4) pour lancer la semaine, pendant que Ella Balinksa indique que des choses sont en attente concernant Forspoken (elle donne pour rappel son visage et sa voix à Freya dans cette nouvelle licence de Square Enix).



On ajoutera également que Shpeshal_Nick, insider qui avait balancé à l'avance l'existence de l'extension de Ghost of Tsushima et le retour dans l'actu de Quake, a indiqué avoir ouï dire qu'il y aurait une possibilité pour une résurrection de InFamous cette semaine, sans pouvoir confirmer la chose à 100 %. Une licence Sucker Punch pour ceux qui auraient oublié, disparue depuis Second Son et son extension First Light en 2014. Déjà.