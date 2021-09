Charts Japon : Travis est prêt pour la retraite

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 23 au 29 septembre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Suda51 est loin d'enchaîner les performances commerciales au Japon (ça n'a quasiment jamais été le cas) mais même en prenant cela en compte, le démarrage dene peut que décevoir, étant plus de 4 fois inférieur à celui du premier sur PlayStation 3… qui n'était pourtant qu'un tardif portage venu de la Wii. La série mérite effectivement une petite pause.Ce n'est en revanche pas le cas du remake dequi s'offre un excellent démarrage pour ce qui est pourtant un visual novel, pendant que le reste du classement aligne les habitués Switch dont unqui entre dans le cercle fermée des « plus de 4 millions de ventes ». Et uniquement en physique.Enfin, sur le hardware, Nintendo se prépare à sortir un nouveau grand cru pour fêter ses 21 millions de Switch, Sony a lui un peu de soda pour le premier million de la PS5 (enfin), et la Xbox Series continue toujours de surprendre à sa mesure. Imaginez juste que la Xbox One au même stade de sa carrière tapait plus ou moins 200 ventes par semaine.