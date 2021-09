Le prochain PlayStation Showcase enfin daté

Comme désormais de routine, Sony vogue seul dans son coin, ayant esquivé l'E3, la récente GamesCom et même le prochain Tokyo Game Show pour placer ses propres RDV dont on connaît enfin le prochain : ce sera la semaine prochaine, jeudi 9 septembre à 22h00, date d'un véritable « PlayStation Showcase ».Donc quelque chose de plus conséquent qu'un State of Play et Sony avoue d'ailleurs avoir mis notre mal en patience vu que le dernier show du genre remonte à… septembre 2020.Studios first-party mais également éditeurs tiers seront au rendez-vous pour une durée de 40 minutes et l'unique absence déjà annoncée est le « PlayStation VR 2 » qui attendra encore un peu pour se dévoiler plus en détails.