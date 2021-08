[Rumeur] Des remasters Unreal Engine de GTA III, Vice City et San Andreas pour la fin d'année [Rumeur] Des remasters Unreal Engine de GTA III, Vice City et San Andreas pour la fin d'année

Nous savions que Rockstar avait trois remasters en chantier, encore non dévoilés, et c'est Kotaku qui semble vendre la mèche en déclarant selon ses sources très sûres que nous sommes proche d'une annonce pour le retour des trois Grand Theft Auto de l'ère 128 bits, donc :



- Grand Theft Auto III

- Grand Theft Auto : Vice City

- Grand Theft Auto : San Andreas



Cela fait d'ailleurs sens avec le fait que Take-Two se soit récemment attelé à faire supprimer les mods autour des anciens épisodes, et on nous parle donc de sortes de remakes graphiques sous Unreal Engine, ce qui ne devrait pas être de l'ordre de la claque graphique, mais néanmoins une upgrade notable pour redécouvrir ces trois titres dans de meilleures conditions, avec une interface remaniée (aucune info en revanche sur le gameplay).



Rockstar Dundee serait en charge des travaux, eux-mêmes qui ont déjà mis la main à la patte en épaulant la branche principale pour les portages PS5/SX de GTA V, et si les plans sont tenus (ils auraient beaucoup changés en cours de route, Covid oblige), le lancement tomberait fin octobre voire début novembre sur toutes les consoles (PS5, SX, PS4, One, Switch) avant une arrivée début 2022 sur PC et mobiles.



Dernières infos : a l'heure actuelle, seul un lancement numérique en pack serait envisagé, et si les ventes sont à la hauteur, Rockstar pourrait décider d'en faire de même avec d'autres titres comme le premier Red Dead Redemption.