[LEAK] Nouvelles infos sur le PlayStation VR 2 [LEAK] Nouvelles infos sur le PlayStation VR 2

Petit leak du jour, hautement intéressant : il est fait retour d'une récente présentation du « PlayStation VR 2 » de la part de Sony à quelques développeurs en comité restreint, ce qui n'aurait pas empêché une fuite des informations répertoriées sur la toile via Resetera notamment.



A confirmer comme de coutume mais voici ce qui en sort :



- Nom de code NGVR (Next Gen VR)

- Écran OLED à résolution 2000x2040 par œil

- Compatibilité HDR

- Champ de vision à 110 degrés

- Exploitera la technologie Eyetracking pour optimiser les ressources

- Les retours haptiques sur le casque lui-même limiteront le motion-sickness

- Les nouveaux contrôleurs (encore sans nom définitif) seront livrés avec le casque

- Certains titres du PSVR1 pourraient avoir droit à des remasters

- Il n'est pas du tout certains que les jeux PSVR1 soient de base rétrocompatibles

- La communication et les plans de lancement se mettront en place début 2022



Dernier point et non des moindres : Sony souhaite impérativement pousser l'importance de ce marché en limitant le coté « parc d'attraction », donc des expériences courtes que l'on trouvait beaucoup au début de carrière du premier casque. Le but est de viser un maximum de jeux AAA, quitte à proposer des expériences hybrides (jouables au casque ou sur la TV, comme Resident Evil 7), avec possibilité de pouvoir télécharger la version que vous souhaitez pour gagner du temps.