Jason Schreier : Beyond Good & Evil 2 n'en est encore qu'à un stade ''très'' précoce de son chantier

Comme chacun l'a remarqué, ce n'est pas encore pour l'Ubisoft Forward de cet E3 2021 que Beyond Good & Evil 2 a pu redonner des nouvelles et pour cause car si l'on en croit les sources du très renseigné Jason Schreier, le développement n'en serait qu'à un stade « très très précoce ».



Il faut quand même rappeler que la suite a officiellement été annoncée en 2008 (donc déjà 13 ans) même s'il y a dû avoir plusieurs reboot depuis, sans oublier le coup d'éclat l'année dernière avec l'annonce du départ de Michel Ancel, le créateur français s'étant tout simplement retiré de l'industrie (d'ailleurs, Wild…).



Bref, rendez-vous dans quelques années ?