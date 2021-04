Jez Corden : le Xbox Game Pass a franchi le cap des 23 millions d'abonnés Jez Corden : le Xbox Game Pass a franchi le cap des 23 millions d'abonnés

En Asie, le Game Pass semble faire son trou chez les possesseurs de Xbox, du moins en Taïwan : le responsable marketing Xbox local (Xu Hongwei) vient de déclarer que 80 % des acheteurs de Xbox Series X/S se sont abonnés au fameux service de Microsoft, ce qui veut tout et rien dire vu qu'on ne connaît pas les ventes de la New Gen sur ce territoire mais on semble être dans un objectif en apparence réussi pour Microsoft : faire en sorte de pousser autant que possible son Game Pass sur les territoires où la marque a du mal à se positionner, notamment grâce à l'offre d'appel du modèle S.



A ce propos, à défaut d'une donnée officielle autre que le référencement de janvier (18 millions), Jez Corden a déclaré selon ses sources que le Game Pass avait désormais atteint les 23 millions d'abonnés en cours, soit la meilleure croissance depuis le lancement du service.