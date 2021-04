CD Projekt Red précise les chiffres de ventes de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 CD Projekt Red précise les chiffres de ventes de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3

CD Projekt vient de préciser que Cyberpunk 2077 s'était très précisément vendu à 13,7 millions d'unités à la fin 2020 (sans compter les exemplaires remboursés pour les raisons que l'on connaît), et il est dommage de ne pas avoir eu de MAJ depuis pour savoir exactement où nous en sommes actuellement.



L'éditeur/développeur ajoute que The Witcher 3 a lui dépassé les 30 millions et que 2020 fut la deuxième meilleure année de sa carrière, tout en rappelant que les versions PS5/SX des deux précités arriveront pour le second semestre 2021.